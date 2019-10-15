غرفة الرياض تعلن عن طرح 1000 فرصة وظيفية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض، عن إتاحة 1000 وظيفة عمل جزئي للرجال والنساء بالرياض، بالتعاون مع شركة (Ptway).
وأوضحت أن العمل سيكون من أسبوع إلى 3 أشهر، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لديه المهارة في التواصل مع العملاء وحسن المظهر، من مدينة الرياض، ويجيد اللغة الإنجليزية، ولا يشترط توفر الخبرة .
وأكدت أن الراتب سيتم تحديده بعد المقابلة، ويمكن التقديم ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .
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