غرفة الرياض تعلن عن طرح 1000 فرصة وظيفية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت غرفة الرياض، عن إتاحة 1000 وظيفة عمل جزئي للرجال والنساء بالرياض، بالتعاون مع شركة (Ptway).

وأوضحت أن العمل سيكون من أسبوع إلى 3 أشهر، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لديه المهارة في التواصل مع العملاء وحسن المظهر، من مدينة الرياض، ويجيد اللغة الإنجليزية، ولا يشترط توفر الخبرة .

وأكدت أن الراتب سيتم تحديده بعد المقابلة، ويمكن التقديم ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .