أعضاء من البعثة السعودية لكرة القدم يزورون المسجد الأقصى

القدس/الخليج 365

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، الإثنين، المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

ووصلت بعثة كبيرة، من اتحاد كرة القدم السعودي الى الأراضي الفلسطينية، الأحد، استعدادا لملاقاة المنتخبين الفلسطيني والسعودي، الثلاثاء في استاد فيصل الحسيني، شمال القدس.

وكان الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، وكبار المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في استقبال الوفد السعودي.

ولم يشمل الوفد، اللاعبين السعوديين، وإنما اقتصر على عدد من الإداريين في البعثة الرياضية السعودية.

وقدم الشيخ الكسواني شرحا لأعضاء البعثة السعودية عن المسجد الأقصى، وما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية.

Advertisements

وأدى أعضاء بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم الصلاة في مُصلى "قبة الصخرة المشرفة".

وتعتبر زيارة القدس مسألة خلافية بين أطراف تعتبر زيارتها دعما لسكانها، وبين أطراف تعتبر أن زيارة المدينة وهي في ظل الاحتلال الإسرائيلي، تطبيعا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا مرارا في السنوات الماضية، المسلمين والعرب، إلى زيارة القدس والمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

وتداول شهود عيان، معلومات، عن حدوث خلاف "محدود"، بين عدد من المصلين، المؤيدين لزيارة الأقصى والمعارضين لمثل هذه الزيارات، دون أن يؤثر على زيارة الوفد السعودي.

وفي الغضون، فقد قال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى دون توضيح الأسباب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.