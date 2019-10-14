شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تنطلق في جوبا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، الاثنين، الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان».

وذكرت تقارير اعلامية أن وفديْ التفاوض سيعقدان لقاءات مشتركة قبل الدخول في جولات التفاوض المباشرة لمناقشة بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التفاوض، بحضور الوسطاء من حكومة جنوب السودان.

وأكد أحد المصادر اكتمال وصول قيادات الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلى مدينة جوبا.

ويترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي)، وفد التفاوض الحكومي الذي يضم الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا ومحمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان وعمر مانيس ويوسف آدم الضي ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها قادة إثيوبيا وأوغندا وكينيا.

وأكد رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لدى لقائه الوفد السوداني الذي وصل إلى جوبا الأحد أن السلام «هدف مشترك للسودان ودولة جنوب السودان وسيتوصلان إليه».

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