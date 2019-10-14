مساعدات إماراتية في عدن.. وقوافل إغاثة إلى الساحل الغربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة. وقامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعة على 14 مخيماً في مختلف مديريات محافظة عدن. كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين، وتطبيع الحياة في مناطقهم. وسيّرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو ثلاثة آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية؛ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين.

وتتواصل حملات المساعدات الإنسانية الإماراتية للأشقاء في اليمن تلبية لاحتياجاتهم الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والتعليم في المناطق المحررة والمناطق الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر 2018، 14,79 مليار درهم (4,03 مليار دولار) تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني، منهم 10.1 مليون طفل، و3.4 مليون امرأة، حيث وصلت المساعدات الإماراتية خلال 2018، إلى 1.24 مليار دولار أمريكي تم تخصيص جزء منها (465 مليوناً) لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني (التطوير القضائي والقانوني) والصحة، والتعليم والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة والعامة. (وام)