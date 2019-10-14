شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السعودية تطلق 4 حسابات جديدة على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء أمس الأحد، إطلاق 4 حسابات جديدة على “تويتر”، تختص بالأخبار الملكية والبيانات الرسمية والأخبار العامة والرياضية وجودة الحياة.

وأضافت الوكالة أن الحسابات الجديدة تهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري بالمواد المتنوعة لتلبية اهتمامات متابعي الشأن السعودي، حيث تعمل (“الأخبار الملكية” و”الحساب العام” و”جودة الحياة” و”الرياضي”) على مدار الساعة، لتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية الصادقة والمتنوعة لكافة الفئات العمرية.

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وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الحسابات ستضع المتلقي أمام خيارات متنوعة من الأخبار المتخصصة، عن طريق تقديم المعلومة الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور.