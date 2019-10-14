حريق يلتهم كنيسة مارجرجس في مصر

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة إخطارا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وفقا لجريدة الأهرام الرسمية المصرية. يتبع...

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