دبي - بواسطة محمد فارس 10 تطبيقات أندرويد جديدة تستحق التحميل لهذا الأسبوع “11” © Tech World قدمت بواسطة

للذين ينتظرون مقالتنا الأسبوعية لأفضل تطبيقات أندرويد الجديدة على متجر جوجل بلاي، اليوم موعدنا قد أتى، وكالعادة نستهدف التطبيقات التي لها من النفع والفائدة ما تجعلها تستحق التحميل بكل تأكيد.

كما ويكون اهتمامنا الأكبر في التطبيقات المجانية لكي يستفيد منها الجميع، ولا مشكلة في وضع تطبيقات مدفوعة، أو تطبيقات قديمة تم اكتشافها مؤخرًا، لطالما الفائدة موجودة.

وهذه المرة، ضاعفنا عدد التطبيقات، بحيث كالعادة يكون هناك 5 تطبيقات جديدة، أما في مقالتنا هذه فهناك 10.

ولكي لا نُطيل أكثر بالحديث، أتت تطبيقات أندرويد الجديدة لهذا الأسبوع على النحو الآتي:

FisicaMaster Pro:

أولى التطبيقات في هذه المجموعة، وهو تطبيق صُمم لطلاب الفيزياء في المدارس الثانوية والجامعات، والذي بدوره يسمح للطلاب باكتساب المعرفة الأساسية للمواضيع الفيزيائية وحل المشكلات بفضل وظيفة الحاسبة.

حيث تسمح لك الآلة الحاسبة بحل التمارين والفحوصات عن طريق إدخال البيانات “السرعة، التسارع، إلخ” والحجم الذي يمكن العثور عليه “المساحة، الوقت، إلخ” وفي لحظة ستحصل على حل التمرين بالصيغ والنتيجة.

كما ويتضمن التطبيق أكثر من 60 موضوع في الفيزياء، والتي أبرزها، الحركة المستقيمة والدائرية والمتناغمة، وقوانين كبلر وقانون الجاذبية الشاملة، التغيرات في حالة المادة، وأكثر.

تحميل تطبيق FisicaMasterPro على أندرويد.

Oxygen Circle:

Oxygen Circle هو تطبيق يسمح لك بتخصيص الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد. وذلك من خلال مجموعة من الأيقونات الدائرية المستوحاة من نمط OnePlus OxygenOS ، بالإضافة إلى تضمنيه لمجموعة من الخلفيات متنوعة العالية الدقة.

بدوره، تتضمن حزمة الأيقونات نحو 4955 رمزًا بدقة 2K SuperHD +300×300 بكسل، مع توفيره لـ 75 خلفية عالية الدقة، وكما تعودنا مع معظم هذه التطبيقات، تطبيق Oxygen Circle غير مجاني، وهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ وبدون أي عمليات شراء داخلية.

تحميل تطبيق OxygenCircle على أندرويد.

Sfondi gratis:

Sfondi gratis هو تطبيق جديد موجّه لمستخدمي أندرويد حصرًا، بحيث يُوفّر معه مجموعة من الخلفيات الثابتة والمتحركة وخلفيات ثلاثية الأبعاد بجودة 4K وجميعها مختار بعناية.

وهنا، يتضمن التطبيق نحو 10،000 خلفية متاحة بشكل مجاني وبالكامل، على أن يتم تنظمها في فئات مختلفة لسهولة التصفّح والبحث.

وفي حالة أردت الإطلاع على الخلفيات الجديدة والمُضافة بشكل دوري، ببساطة تستطيع تنشيط خيار “الحصول على إشعارات” فور وجود جديد.

تحميل تطبيق Sfondi gratis على أندرويد.

Threads:

أحد تطبيقات إنستجرام الجديدة، ووظيفته الأساسية هي التواصل والدردشة مع الأصدقاء المقربين فقط، وعندما تفتح التطبيق تظهر مباشرة الكاميرا لتتيح لك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بدون إمكانية إضافة المؤثرات والفلاتر عليها.

وهناك اختصارات لبعض الأصدقاء يمكن تعيينها للتواصل بسرعة أكبر مع ثلاثة من أقرب الأصدقاء المقربين إليك.

وبمجرد التقاط صورة والضغط على اختصار أحد الأصدقاء فإنها سترسل إليه مباشرة، هنا التطبيق يركز على سرعة التواصل عبر إزالة الخطوات غير الضرورية، كذلك هناك الكثير لتفعله معه، وأدعه لتكتشفه بنفسك.

تحميل تطبيق Threads على أندرويد.

AutoResponder for Instagram:

باختصار، يأتي هذا التطبيق الجديد لأتمتة أو الرد التلقائي للرسائل المباشر “DM” في إنستجرام، مما يتيح الحفاظ على التفاعل مع العملاء أو مع المستخدمين.

بمعنى آخر، يُتيح لك تطبيق AutoResponder for Instagram الرد على الرسائل المباشرة “Instagram Direct”برسائل مخصصة خاصة بك.

كما ويمكن للتطبيق تضييق نطاق الردود ليتم إرسالها فقط لجهات اتصال محددة، أو لا يتم إرسالها إلى جهات اتصال محددة، وأكثر من ذلك بكثير.

تحميل تطبيق AutoResponder على أندرويد.

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Algeo Graphing Calculator:

تملأ آلة الحاسبة هذه الفراغات التي خلّفتها الآلة الحاسبة الافتراضية مع أندرويد، بحيث تأتي مع قائمة حسابات مثيرة للإعحاب، ويمكن استخدامها كآلة حاسبة لحساب التفاضل والتكامل وكذلك حساب التمايز الرمزي، حساب التكاملات وتايلور وأكثر.

كما ويمكن الاستعانة بها كحاسبة بيانية علمية ويمكن معها القيام بحساب المثلثات، وحساب الراديان والدرجة، واللوغارتيم وأكثر من ذلك بكثير.

تحميل تطبيق Algeo Graphing Calculator على أندرويد.

GCA Launcher:

كان هذا التطبيق معروفًا باسم Symphlyx خلال فترة التجريب، وبعد أن أصبح متاح بنسخته الرسمية والنهائية فقد حمل اسم GCA Launcher، والذي يُعدّ أداة خفيفة الوزن مبنية على تصميم ماتيريال ديزاين الأنيق.

كما وأن اللانشر صديق للبطارية ولموارد الجهاز الداخلية. بالتالي فهو موجّه بالأكثر للمستخدمين الذين يحملون هواتف بمواصفات منخفضة إلى متوسطة.

ومع هذا اللانشر، هناك الدعم لحزم الأيقونات التابعة للجهات الخارجية، ودعمه لأيقونات التكيّف، فضلًا عن الويدجت من على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

وليس هذا فحسب، بل هناك الدعم للإيماءات وتخصيص درج التطبيقات ومجموعة من الثيمات وغير ذلك الكثير.

تحميل تطبيق GCA Launcher على أندرويد.

Firefox Preview Nightly:

باختصار، هذا التطبيق عبارة عن قناة تطوير لإصدارات المعاينة الجديدة لمتصفح Mozilla الشهير وهي مخصصة فقط للمستخدمين والمطورين ذوي الخبرة.

وهنا، يتيح لك المتصفح تجربة الوضع المظلم، أو تشغيل الوضع التلقائي الذي يتكيف مع إعدادات الجهاز، كذلك يقوم Firefox Nightly بحظر إعلانات التتبع مع وجود استثناءات لو أردت.

علاوة على ذلك، يوفّر تصفحًا مجهولًا يمكن تنشيطه وإلغاء تنشيطه بلمسة واحدة مع السيطرة الكاملة على المعلومات المشتركة دون اتصال مع موزيلا.

تحميل تطبيق Firefox Preview Nightly على أندرويد.

Pixtica:

تطبيق آخر وجديد، والذي يُوفّر معه كاميرا للهواة والمحترفين بميزات تسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF بطريقة مبتكرة.

ويشتمل التطبيق على مجموعة كبيرة من التأثيرات أو الفلاتر الاحترافية والفنية التي تدعم خاصية المعاينة المباشرة.

وهناك خيارات التحكم اليدوي لضبط ISO وسرعة الغالق والتركيز والتعرض وتوازن اللون الأبيض والتحكم في التعرض وأكثر.

تحميل تطبيق Pixtica على أندرويد.

Volume Panel Pro:

التطبيق الأخير في هذه المجموعة، وهو تطبيق يوفر للمستخدم لوحة تحكم بحجم الصوت مستوحاة من أندرويد 9 و أندرويد 10.

بحيث معه، يمكن استبدال رموز التحكم بمستوى الصوت بواجهة أخرى، مع إمكانية التحكم في مكانها، فضلًا عن قابليتها التخصيص بشكل كامل.

على سبيل المثال تغيير ألوان الخلفية والمؤشر والرمز وإدارة أحجام الإرسال والوسائط ونغمات الرنين والإشعارات والمكالمات وأكثر.

وبالمناسبة، الإصدار المجاني من التطبيق يأتي بالدعم للإعلانات، وطبعًا للتخلص منها عليك شراء التطبيق بسعر 0.99$.

تحميل تطبيق Volume Panel Pro على أندرويد.

التدوينة 10 تطبيقات أندرويد جديدة تستحق التحميل لهذا الأسبوع “11” ظهرت أولاً على عالم التقنية.