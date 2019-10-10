الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم

الخرطوم /عادل عبد الرحيم /الخليج 365
استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات على أيدي عصابات إجرامية بمدينة بنغازي(شرق).
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن الخارجية السودانية تلقت الخليج 365 نسخة منه.
ولم يحدد البيان عدد الضحايا السودانيات، وملابسات وأسباب مقتلهن، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت في وقت سابق اختطاف 3 سيدات وقتلهن في بنغازي خلال الأيام الماضية.
وأوضح البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خالد محمود الترس نقل للقائم بالأعمال الليبي (لم يذكر اسمه) قلق واستنكار الحكومة السودانية حيال "الجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين".
ودعا "الترس" السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك "توفير الحماية والأمن لكل المواطنيين السودانيين الموجودين في ليبيا"، دون تحديد عددهم.
ونقل البيان تعازي القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم لأسر الفقيدات، واستنكاره لتلك الجرائم.
وأكد حرص حكومته "على حماية المواطنيين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين".
يشار إلى أن مدينة بنغازي تخضع لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الجيش في الشرق.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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