الجيش الوطني السوري يطمئن أهالي القرى المحررة شرق الفرات

تل أبيض/ ليفنت طوق/ الخليج 365

طمأن الجيش الوطني السوري، أهالي القرى المحررة من الإرهابيين في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الجيش الوطني السوري حرر قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين بعد اشتباكات مع عناصر "ي ب ك" الإرهابية.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ضباط الجيش الوطني السوري قائلا "نحن أولادكم وعوائلكم، جئنا لحمايتكم، ولن نسمح للمنظمات الانفصالية بإقامة دولة لهم، الوطن لنا جميعا".

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وتابع "جئنا لتحريركم من منظمة بي كا كا - ي ب ك الإرهابية، وتوفير الأمن لكم، نطلب منكم الدعاء".

وسيطر الجيش الوطني السوري، الخميس، على ثلاث قرى في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، ضد مواقع منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية شرق الفرات.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.