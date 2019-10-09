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وجاءت تصريحات التراس، في إطار مشاركته في فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة.
وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "بالنسبة للسوق الأفريقي، تغير المناخ الموجود في المنطقة والدول الأفريقية بصورة كبيرة".
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وأوضح: "الهيئة استضافت 41 سفير دولة أفريقية، ووجدنا منهم كل ترحيب في التعاون معنا والحصول على منتجاتنا".
وعن المنتجات التي تريد الدول الأفريقية الحصول عليها من الهيئة العربية للتصنيع، قال الفريق التراس: "يرغبون بصورة كبير في المنتجات الإلكترونية، ومنتجات الطاقة الجديدة والمتجددة، أو منتجاتنا في مجال تحلية المياه أو معالجة مياه الشرب والصرف الصحي".
وتحدث كذلك عن مشروع مفاعل الضبعة النووي، بقوله: "مشروع الضبعة من المشاريع الكبيرة جدا، التي يتم تنفيذها حاليا في مصر".
وأردف: "الهيئة العربية للتصنيع كهيئة وطنية كبرى في مصر، يهمها بالطبع المشاركة في هذا المشروع العملاق".
وتعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".
يضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع: 41 دولة أفريقية أبدت رغبتها في منتجاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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