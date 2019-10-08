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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة اليوم، الثلاثاء ، بقصر الوطن في أبوظبي، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، استقبل فى وقت سابق اليوم ، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقية والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية.
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