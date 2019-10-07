شركة"آبل" تستعد لطرح هاتف جديد

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
أبل
كتب
متابعات_الخليج 365
تستعد شركة الإلكترونيات الأميركية "آبل" لطرح هاتف جديد من طراز "آي فون" خلال الربع الأول من العام المقبل.
وبحسب "مينج شي كو" المحلل الاقتصادي لشركة "آبل" في شركة الاستشارات المالية "تي.إف سيكيوريتز" فإن الهاتف الجديد سيكون مماثلاً للهاتف "آي فون 8" مع المعالج "أيه 13" الذي يشبه سلسلة "آي فون 11" وذاكرة بقوة 3 جيجابايت.
كما يحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، حيث يستهدف مستخدمي "آي فون6" الذين يريدون خصائص نظام التشغيل "آي.أو.إس 13" لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أحدث تطبيقات "آبل" التي تم طرحها في الشهر الماضي، تحتاج إلى الجيل "آي فون 6 إس" أو جيل أحدث.
وتبيع "آبل" حالياً الهاتف "آي فون8" بسعر يبدأ من 449 دولاراً، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة "آي فون إس.إي" بنفس هذا السعر أو بسعر أقل.
وكانت "آبل" قد طرحت أول جيل من الهاتف "آي فون إس.إي" عام 2016 وكان سعره 399 دولاراً.
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