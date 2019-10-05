شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات سلة الفاكهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

ما هي أفضل صورة لديك للتعبير عن الشرق الأوسط، الصغير، المتوسط، الكبير، منذ زرعت فيه خلية أم الشرور؟ لا تبحث عن بلاغة التصوير عند الأدباء ولا عن براعة التحليل عند خبراء الجغرافيا السياسية والاستراتيجية، اذهب إلى أقرب فاكهاني فعند ثماره الخبر اليقين. الشرق الأوسط مثل سلة فواكه سليمة طازجة، جاء ماكر مغرض ودسّ فيها ثمرة متعفِّنة. وداعاً لعافية الثمار.

مصاير الشعوب العربية، حياتها أقواتها تنمياتها، طاقاتها، ثرواتها، كل أمنياتها، ذهبت أدراج رياح الحروب الخاسرة، والمجهود الحربي الضائع، ومتتاليات الإخفاقات في الحرب والأحابيل في السلام. الحصاد كان حصاد الهشيم، ومؤامرات إضاعة الأعمار والإعمار وقع فيها كل «غشيم». حاول إقناع من لا يريدون الاقتناع، بأن تلك الأرضة الضئيلة هي سبب كل الانهيارات. سيعطونك ألف درس في المنطق، بدعوى أن الرمال التي تحركت تحت أقدام العرب كانت أسبابها ومسبِّباتها كامنة في سوء التخطيط العربي وضعف العرب، لهذا كانت المقدمات والنتائج، ولا تزال منطقية لا شبهة فيها. هذا التبرير ليس جنونياً تماماً، فهي كالألعاب السحرية تُبهر غير العارفين بخدعها المتقنة.

بمرور الزمن غدا النظام العربي الذي تفترض فيه يقظة الراعي وحيطته الاستباقية، يستهزئ بالذين يتحدثون عن الدسائس الخبيثة ويصفهم بالسذاجة والغباء؛ لأن المنطق العقلاني لديه هو أن البلدان العربية تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فئات من شبابها يصيبها مسّ من الخبل فتخرب أوطانها بأيديها. فيكون المنطق أن كل الديار العربية التي تداعت، خرابها كان منها وفيها، فكل ما جرى ثورات أصيلة، لقيت كل سند ومدد من القوى الحضارية التي حررت ونشرت الديمقراطية، لكنها أكرمت اللئيم فتمرّد.

هو ذا العراق يعود إلى المربع الأول. الآن، يجب أن تتشكل معارضة جديدة تطلق الرجلين للريح خارجاً، وتعود إلى بغداد مرة أخرى على دبابات غزاة جدد. ما بين 2003 واليوم، كان مسودة، «بروفة» فاشلة للتحرير والديمقراطية. هذه المرة، ربما «تزبط». لكن ليسمع العرب كلمة حق لا يراد بها باطل: اللعبة «الشرق أوسطية» في هذه المرحلة في غاية الخطورة، فقد ثبت أن النظام العربي لا يمتلك مهارات كافية في شطرنج الجغرافيا السياسية، والأنكى هو أنه لا يعرف أن الدعم الوهمي الذي يتصور أنه يتلقاه، هو في حد ذاته ابتزاز.

لزوم ما يلزم: النتيجة المنطقية: عندما تتفشى عدوى الثمرة الخبيثة، يغدو التصالح مع البكتيريا تعايشاً حضارياً.

[email protected]