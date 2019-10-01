أرسنال يخطف نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد

صحيفة الخليج الالكترونية

خطف النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نقطة ثمينة لفريقه أرسنال من مباراة القمة التي جمعته مانشستر يونايتد يوم الاثنين ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر بهدف عن طريق الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك الغابوني بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر رصيده بعد هذا التعادل إلى تسع نقاط في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.