وزير الصحة الجزائري يعلن سبب  الحريق الذي أدى لوفاة 8 أطفال حديثي الولادة

وقال الوزير الجزائري إن جهازا طاردا للبعوض هو سبب أولي في الحريق الذي اندلع في مستشفى بولاية الوادي.

وذكر الوزير، في تصريح نقلته قناة "النهار"، إنه متوجه حالا إلى المستشفى للوقوف على حجم الكارثة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الحادثة.

​أفادت مصالح الحماية المدنية أن الحصيلة النهائية، لحريق مستشفى الأم والطفل، في الوادي، بلغت وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

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وأضاف بيان المصلحة أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 دقيقة، من صباح اليوم الثلاثاء، وتم إنقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 امرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه تم منع انتشار الحريق للأماكن الأخرى من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.