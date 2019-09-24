ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة

صحيفة الخليج الالكترونية فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليرفع رصيده إلى 6 ألقاب مقابل خمسة لكريستيانو رونالدو. وتفوق ميسي على منافسَيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما: الهولندي فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي. وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس (فيفا) خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية. يُذكر أن ميسي قاد فريقه برشلونة لحصد لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر في الموسم الماضي (2018-2019)، إلا أنه خسر لقب كأس ملك إسبانيا، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

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