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مجلس الوزراء الكويتي يتأكد من جهوزية الجيش لأية ظروف

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© AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT

وعرض وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، خلال اجتماع المجلس، يوم أمس، زيارته التفقدية إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث تأكد من جاهزية الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش.

وأكد الصباح ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة، وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، أملا أن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار، حسب موقع "القبس" الإلكتروني.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

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