مجلس الوزراء الكويتي يتأكد من جهوزية الجيش لأية ظروف

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© AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT
وأكد الصباح ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة، وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، أملا أن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار، حسب موقع "القبس" الإلكتروني.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
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