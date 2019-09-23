دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً أعلنت قوقل قبل قليل عن خدمة Play Pass والتي تتيح للمستخدمين الاشتراك في متجر قوقل بلاي والحصول على مئات التطبيقات والالعاب المدفوعة مجاناً مقابل رسم إشتراك شهري ثابت.

أكدت قوقل أن هناك 350 تطبيق حالياً وهذه بداية ممتازه لخدمة ناشئة وبالتأكد سوف يتزايد أعداد التطبيقات بمرور الوقت لأن الخدمة متاحة لجميع المطورين بعد تعبئة نموذج الاشتراك للدخول ضمن قائمة Play Pass.

بالنسبة للتكلفة فستكلف الخدمة إشتراك ثابت قدره 4.99 دولار شهريا ولكن المستخدمين في الولايات المتحدة سوف يحصلون على هذه الخدمة مقابل 1.99$ في اول سنه كعرض ترويجي من قوقل.

تدعم الخدمة كافة الاجهزة التي تعمل بنظام اندرويد بما فيها الهواتف والاجهزة اللوحية التي تعمل بنظام اندرويد 4.4 وأعلى وسيحصل المشتركين على 10 أيام مجانية في البداية قبل ان يبدأ حساب الاشتراك.

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اخيراً سيكون هناك تبويب خاص بتطبيقات Play Pass في المتجر مع اقتراحات لمساعدتك مع التنويه بأن جميع هذه التطبيقات ستصل للمستخدمين بدون إعلانات وبدون علمليات شراء داخل التطبيق.

المصدر

التدوينة إطلاق خدمة الاشتراك في متجر قوقل بلاي Play Pass رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.