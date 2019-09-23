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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفال السفارة السعودية باليوم الوطنى ال 89 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأت مساء اليوم،الاثنين،احتفال السفارة السعودية فى مصر، باليوم الوطنى ال 89 للمملكة. ذكرى توحيد الملك عبد العزيز آل سعود لكل أجزاء المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية.
كان فى استقبال الحضور أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية، وعقيلته وأعضاء السلك الدبلوماسى السعودى فى مصر.
حضر الحفل نخبة من رجال الدولة والوزراء والمسؤولين وعدد كبير من مجوم الفن ورجال الفكر والاعلام والرياضة. فضلا عن سفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، السعوديون المقيمون والدارسون فى مصر.
احتفالات السفارة السعودية بالعيد الوطنى
السفارة السعودية
جانب من الاحتفالات
الفنانة لبلبة والشيخ صالح كامل
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