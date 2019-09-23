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بدء احتفال السفارة السعودية باليوم الوطنى ال 89 للمملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بدأت مساء اليوم،الاثنين،احتفال السفارة السعودية فى مصر، باليوم الوطنى ال 89 للمملكة. ذكرى توحيد الملك عبد العزيز آل سعود لكل أجزاء المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية.

 

كان فى استقبال الحضور أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية، وعقيلته وأعضاء السلك الدبلوماسى السعودى فى مصر.

 

حضر الحفل نخبة من رجال الدولة والوزراء والمسؤولين وعدد كبير من مجوم الفن ورجال الفكر والاعلام والرياضة. فضلا عن سفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، السعوديون المقيمون والدارسون فى مصر.

 

 

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احتفالات السفارة السعودية بالعيد الوطنى 

 


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السفارة السعودية 

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جانب من الاحتفالات 

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الفنانة لبلبة والشيخ صالح كامل 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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