الصحة السودانية: ارتفاع الإصابات بالكوليرا إلى 167

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 167 إصابة بولايتي "النيل الأزرق" و"سنار"، جنوب شرقي البلاد، خلال الفترة من 28 أغسطس/ آب الماضي وحتى 22 سبتمبر/ آيلول الجاري.

وأفادت الوزارة بأن الإصابات الجديدة بلغت 9 إصابات؛ منها 4 بولاية النيل الأزرق لتصبح جملة الإصابات فيها 117 إصابة، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وذكرت أن ولاية سنار (جنوب شرق) سجلت 5 إصابات جديدة ليصبح العدد الأجمالي بالولاية 50.

وأشارت إلى أنه لا توجد وفيات جديدة بسبب المرض، وثبت عدد الوفيات عند 8 حتى الأحد.

Advertisements

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، حسب موقع منظمة الصحة العالمية.

ومؤخرا، قالت وزارة الصحة السودانية إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا في البلاد.

فيما أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء الأمطار والسيول.

ودعت الحركة، الناشطة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب)، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع بـ"مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.