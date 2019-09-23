مباحثات بين الملك سلمان وعاهل البحرين في جدة









اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: تباحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة اليوم، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب العاهل البحريني بحسب (واس) عن "استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكداً "وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها".

وشدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.

وقد أبدى الملك سلمان "تقديره لملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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وأشار العاهل السعودي إلى أن "المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".

تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

حضر المباحثات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، كل من الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب البحريني، عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك، وناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وراشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، وسلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.