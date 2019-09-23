الان تتابع google يحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
شارك محرك البحث الشهير (google) في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر، حيث قام بتغيير صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي عبر شعاره الذي يحمل صورًا متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة، وإظهار أبرز معالم السعودية.
كما توشحت حروف قوقل باللونين الأبيض والأخضر تجسيدًا للعلم السعودي.
وتحتفي المملكة هذا اليوم باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، مستذكرين توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.
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