شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى استعادة جميع أراضيه المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية، حق الشعب الفلسطينى فى استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه فى التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح فى طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير السعودية بالأمم المتحدة فى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، مجددة إدانتها ورفضها القاطع لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م فى حالة فوزه بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.

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وقال الواصل إن السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقًا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، مشيرا إلى أن دعم القضية الفلسطينية كان ومازال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.

وحول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان فى فلسطين وفى الأراضى العربية المحتلة الأخرى، أكد الواصل رفض السعودية أى محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، داعيا الدول التى تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع المجتمع الدولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.