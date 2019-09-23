السودان.. تجدد أزمة الوقود على خلفية عطل جزئي بمصفاة الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أزمة الوقود، فيما عادت للواجهة اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات التزود طلبا للخدمة.

ونقل مراسل الخليج 365 عن مصدر بمصفاة الخرطوم للبترول، غير مصرح له بالحديث للإعلام، تعطل أحد الأجزاء الرئيسية لمعالجة البنزين في المصفاة.

وأشار أن إدارة المصفاة تبذل جهودها لإصلاحه.

وتعمل المصفاة التي أنشئت في يونيو/ حزيران 2000 بطاقة تكريرية قدرها 50 ألف برميل/ اليوم، وتمت عمليات توسعة المصفاة على مرحلتين لتبلغ الطاقة الحالية 90 ألف برميل/ اليوم.

وأشار المصدر إلى ضرورة وضع مخزون احتياطي لمواجهة الطلب عند صيانة المصفاة خلال الشهور المقبلة.

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والتقت الخليج 365 سائقي تاكسي، وقالوا إنهم ينتظرون أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين لوقت طويل دون معرفة أسباب الشح.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية - مقرب من الدوئر الرسمية - عن إدارة ميناء بورتسودان تأكيدها تفريغ 3 بواخر للمشتقات النفطية بحمولة تصل لأكثر من 129 ألف طن تشمل الجازولين والبنزين وغاز الطبخ إلى جانب الفيرنيس.

ولم تصدر أي توضيحات من الحكومة السودانية حول أزمة الوقود.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوبه في 2011 من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف؛ ما جعل الحكومة تلجأ لاستيراد أكثر من 60% من المواد البترولية لتلبية حاجات البلاد.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.