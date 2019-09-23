مقتل رجل أمن إثر طعنه شمالي تونس

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أفادت الداخلية التونسية، اليوم، أن رجل أمن لقي مصرعه، الاثنين، إثر طعنه من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال تونس

جاء ذلك في بيان للداخلية التونسية اطلع عليه مراسل الخليج 365.

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وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورا و"الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء."

وفيما لم تحدد الداخلية في بيانها خلفية حادثة الطعن لمنفذ العملية، قال راديو "موزاييك" الخاص إن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شاب مصنف وخطير بعد أن عمد اليوم الاثنين إلى طعن عون أمن بسكين أدت إلى وفاته".

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية أدت على وفاة عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين من السياح الأجانب خاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.