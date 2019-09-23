اليمن.. "أنصار الله" تعلن قنص 16 جنديا بعمليات شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة استهدفوا قوات الجيش بعمليات قنص جنوب مديرية حرض وشرق مثلث عاهم في المديرية ذاتها شمال غربي حجة.
وأضافت أن العمليات أسفرت عن قنص 16 جندياً من الجيش.
في السياق، نفذت "أنصار الله" عملية إغارة على مواقع للجيش جنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.
ووفقا لـ"المسيرة"، خلفت العملية الهجومية أعدادا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
إلى ذلك، قصف مقاتلو الجماعة بـ 4 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعات عسكرية جنوب مديرية حيران، ما أدى إلى إلحاق خسائر بها.
على صعيد آخر، شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على محافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وقالت "أنصار الله"، إن طيران التحالف قصف بـ 10 غارات مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، استهدفت إحداها سيارة في منطقة العادي، مخلفةً قتيلين، في حين تعرضت منطقة السواد إلى 9 غارات متتالية.
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