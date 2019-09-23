دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني تضيف سمّاعات لاسلكية جديدة إلى مجموعتها من المنتجات المدعومة

© alqiyady سوني تضيف سمّاعات لاسلكية جديدة إلى مجموعتها من المنتجات المدعومة

تمتّع بميزة إلغاء الضوضاء، ودعم المساعدة الصوتية وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة[1] إضافة إلى جهير إضافي بفضل EXTRA BASS™ على سماعات الرأس اللاسلكية WH-XB900N

دبي، الإمارات العربية المتّحدة، 22 سبتمبر 2019 – أعلنت سوني عن إضافة لافتة إلى مجموعتها من المنتجات الصوتية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي من شأنها أن توفّر مزيداً من الجهير العميق. وبتوسيع سلسلة EXTRA BASS™، تعزّز سماعات الرأس WH-XB900N اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء تجربة الاستمتاع بالموسيقى وتجعلها أجمل وأسهل من أي وقت مضى ليستمتع عشاق الموسيقى بأغانيهم وموسيقاهم المفضلة مع صوت قوي وخصائص سهلة الاستخدام. © alqiyady سوني تضيف سمّاعات لاسلكية جديدة إلى مجموعتها من المنتجات المدعومة

استمتع بالجهير وانسَ أمر الضوضاء مع سماعات الرأس الجديدة WH-XB900N

اسمع الجهير ولا شيء آخر مع سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة WH-XB900N بفضل ميزة إلغاء الضوضاء الرقمية. تعمل ميزة إلغاء الضوضاء الرقمية على إلغاء الضوضاء المحيطة كي تتمكن من سماع المزيد من التفاصيل في كلّ أغنية أو مقطع موسيقي. ولتلك المواقف التي تتطلّب منك سماع محيطك، تشمل سماعات الرأس WH-XB900N خاصية الانتباه السريعQuick Attention Mode . يكفي لمس غطاء الأذن الأيمن لخفض صوت الموسيقى بسرعة مما يسمح لك بسماع الأصوات المحيطة بك والحوارات التي تجري من حولك. تسمح لك ميزة التحكّم اللمسي بتمرير لوحة اللمس على غطاء الأذن الأيمن لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً، أو الرجوع، أو تخطّي الأغاني وتعديل مستوى الصوت مما يجعلها مثالية للاستخدام خلال التنقل. © alqiyady سوني تضيف سمّاعات لاسلكية جديدة إلى مجموعتها من المنتجات المدعومة

توفّر سماعات الرأس WH-XB900N حتى 30 ساعة[2] من الموسيقى المتواصلة مع حرية لاسلكية، مما يسمح لعشاق الموسيقى الغنية بالجهير الاستمتاع بموسيقاهم المفضّلة ليلاً كما نهاراً. ذلك، وتتمتّع سماعات الرأس WH-XB900N بوظيفة الشحن السريع حتى ساعة واحدة من التشغيل اللاسلكي بعد عشر دقائق فقط من الشحن.

ألحانٌ ذات جهير أقوى مع خاصية EXTRA BASS™

إنّ مجموعة سوني من المنتجات الصوتية المدعومة بخاصية EXTRA BASS™ مصممة خصيصاً لتقدّم استجابة قوية وعميقة ومعززة من الجهير مما يجعلها مثالية لمحبّي الموسيقى التي تتصدّر المراتب الأولى. ويمكن الاستمتاع بصوت EXTRA BASS™ على مجموعة مكبّرات الصوت اللاسلكية المحمولة وسماعات الرأس وأنظمة الصوت عالية القوة.

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تصبح سماعات الرأس WH-XB900N متاحة ابتداءً من 10 سبتمبر 2019 في متجر سوني في دبي مول وغيرها من متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتّحدة بثمن يبدأ من 899 درهم إماراتي. ### نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي لمنطقتَي الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة في ضمن قسم سوني للإلكترونيات سوني، وتسجيل الوسائط والطاقة، والإلكترونيات المتحركة (أنظمة سمعية في السيّارة) ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة. إلى جانب صفقات التداول بالأسهم في المنطقة الحرّة في جبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عملية تنفيذ أنشطة متعدّدة تضمّ اللوجستيات والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية. بالإضافة إلى 262 مكتب خدمات طرف ثالث معترف به، يعزز وجودَ سوني في أسواق مهمّة في المنطقة

[1] عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضواء. وحتى 35 ساعة حين تكون ميزة إلغاء الضوضاء مطفأة

[2] عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضواء. وحتى 35 ساعة حين تكون ميزة إلغاء الضوضاء مطفأة

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي