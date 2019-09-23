تركيا.. وصول دعم لوجستي للوحدات العسكرية على الحدود السورية

شانلي أورفة (تركيا) / مصطفى غوجلو / الخليج 365 أرسلت القوات المسلحة التركية، الأحد، دعما لوجستيا إضافيا للوحدات المرابطة على الحدود السورية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد. وأفاد مراسل الخليج 365 بوصول 10 مركبات محملة بالدعم اللوجستي ومولدة كهرباء إلى الحدود بمنطقة أقجة قلعة. وأشار إلى أن الدعم يأتي لتعزيز قوة الوحدات العسكرية التركية على الحدود السوريةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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