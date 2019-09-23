الهلال الأحمر التركي والقطري يبحثان تعزيز التعاون

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث مدير الهلال الأحمر التركي إبراهيم ألتان، الأحد بالعاصمة الدوحة، مع الأمين العام للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وأشاد الطرفان، خلال اللقاء، بالعلاقات التي تجمع الهلال الأحمر التركي بنظيره القطري، وبـ"الرسالة الإنسانية المشتركة التي يضطلعان بها"، وفق مراسل الاناضول.

وأشار الجانبان إلى الانتهاء من ترتيبات تجديد اتفاقية التعاون الثنائي، ليستمر العمل بها لمدة 5 أعوام مقبلة.

كما اتفقا على توقيع "اتفاقية إطارية" قريبا، تكون ذات نطاق أوسع من التعاون في مشاريع مشتركة لفائدة المتضررين من الكوارث والنزاعات.

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ويقوم وفد من الهلال الأحمر التركي، بزيارة لعدد من المؤسسات القطرية العاملة في المجال الإنساني.

وفي السياق، عقد مدير عام الهلال الأحمر التركي والوفد المرافق له اجتماعاً مع مسؤولين في جمعية قطر الخيرية (أهلية).

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين الرائدتين في العمل الإنساني، حسب مراسل الخليج 365.



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