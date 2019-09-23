أنصار الله: التحالف نفذ 27 غارة في 3 محافظات يمنية

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، اليوم الأحد: "خلال 12 ساعة الماضية بلغت حصيلة اعتداء طيران العدوان على بلدنا في عدد من المحافظات اليمنية أكثر من 27 غارة جوية".

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وأضاف أن "الغارات استهدفت أبراج الاتصالات في عمران ومنازل ومزارع المواطنين في حجة وصعدة".

وكان طيران التحالف شن فجر اليوم، 3 غارات على أبراج اتصالات في جبل ضين بمحافظة عمران، واستهدف بغارتين مديرية همدان شمال غربي العاصمة صنعاء، حسب "أنصار الله".

وقدمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الجمعة الماضية، مبادرة سلام إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وكان "الحوثيون" قد أعلنوا الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو بمنطقة بقيق.

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وقالت الرياض إنها تعتقد بأن إيران وراء الهجوم، مستبعدة شنه من اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 24 مليون شخص، يمثلون 75 بالمئة من سكان اليمن، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.