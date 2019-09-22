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برقية من ولي عهد البحرين للعاهل السعودي ومحمد بن سلمان

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وتلقى أيضا الأمير بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.

وتحتفل ، يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول باليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس الملك عبدالعزيز آل سعود، للسعودية الحديثة، أو السعودية الثالثة، بعدما وحد مدنها تحت إمرته.

واعتمد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سسعود، اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية كيوم وطني للمملكة عام 1965، ليكون هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.

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