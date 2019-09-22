دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات TENAA تكشف عن بعض من مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A70s ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت الكثير من التسريبات حول هاتف Galaxy A70s خلال الأشهر الماضية، والآن تكشف أحدث التسريبات التي جاءت عبر TENAA عن بعض من مواصفات الهاتف، الذي ظهر بالفعل أيضاً في صفحة دعم سامسونج في موقعها الرسمي في الهند.

ووفقًا لقائمة TENAA، سيأتي Galaxy A70s ببطارية بحجم 4400 mAh كما أنه سوف يتميز بشاشة كبيرة بحجم 6.7 إنش. وتكشف القائمة أيضًا عن أن الهاتف سيأتي بقياسات 164.2 في 76.7 في 7.9 مم، والتي تعتبر متطابقة مع Galaxy A70.

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وعلى الرغم من أن قياسات وبطارية الهاتف متطابقة مع جهاز Galaxy A70، إلا أنه من المتوقع أن يكون Galaxy A70s أول جهاز مزود بمستشعر ISOCELL BRIGHT GM1 بدقة 64 ميجابكسل، ويبدو أن هذا هو الفرق الوحيد بين A70 و A70s، بينما يأتي الهاتف أيضاً بمعالج Snapdragon 675، ومن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف بحلول نهاية هذا الشهر، أو مع بداية شهر أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات TENAA تكشف عن بعض من مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A70s ظهر على التقنية بلا حدود.