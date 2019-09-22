شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة إبعاد بلاده عن شبح الحرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة إبعاد بلاده عن شبح الحرب وألا تكون ساحة حرب لأي صراع بالمنطقة.
وقال مكتب الحلبوسي - خلال لقاء مع نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" اليوم ، الأحد ، "إن اللقاء بحث مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع".
وأكد البرلمان العراقي، أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة التي تخدم المواطن.
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