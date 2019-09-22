شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فى البحرين تحتفل باليوم الوطنى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزيانى، فى مقر مركز المستثمر السعودى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ومراجعى وموظفى المركز.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطنى السعودى ينطلق من روابط الأخوة وأواصر الوحدة التى تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها بأن هذه الذكرى تأتى هذا العام والمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة جديدة من التطور التى تعكس تطلعات القيادة السعودية التي جمعت بين الحكمة والعزم لبناء مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة التى لا تقف عند حدود المملكة العربية السعودية، ليعم ازدهارها المنطقة بأسرها، ولتشهد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مزيدا من النمو والازدهار، جنبا إلى جنب مع رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة فى ازدهار بلديهما وبلدان هذه المنطقة المهمة من العالم.

وأوضح أن مركز المستثمر السعودي من القنوات المميزة للخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية فى البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز، وتسعى الوزارة الى تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر السعودى من خلال هذا المركز وبإدارة متخصصة لتقديم كافة الخدمات ومتابعتها مع الجهات الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات على الأنشطة التجارية