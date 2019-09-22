إيقاف حركة الطيران في مطار دبي بسبب "درون" وعودتها مرة أخرى

أعلنت شركة طيران الإمارات، إيقاف حركة الطيران بصورة مؤقتة ولفترة وجيزة، ظهر الأحد، ما تسبب في تحويل رحلتين لها وذلك للاشتباه بوجود طائرة صغيرة بدون طيار "درون" في المجال الجوي المحيط، وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.
وكانت الرحلة "إي كيه 433"، القادمة من بريسبين وسنغافورة قد تم تحويلها إلى مطار آل مكتوم، والرحلة "إي كيه 511" الآتية من دلهي تم تحويلها إلى مطار الشارقة الدولي، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التأكد من خلو المجال الجوي لمطار دبي الدولي من اشتباه لوجود أي طائرة "درون" التي قد يستخدمها بعض الأفراد في محيط المطار.
وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي.
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