شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات فى الجزائر: لست مسؤول عن الضغط على المواطن بالتسجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شرفى، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر، إنه غير مسؤول عن تسجيل المواطن فى القوائم الانتخابية من عدمه.
ووفقا لما نشره موقع صحيفه النهار الجزائرى، أوضح محمد شرفى، أن مسؤوليته تكمن فى التحضير للانتخابات فى ظروف نزيهة وشفافة، لضمان حق المواطن.
وأضاف المسؤول، أن عمله يقتصر فى التكفل بحق المواطن، بعدم المساس بصوته أو تشويهه.
ودعا محمد شرفى، الفئة الشبانية، كمواطنين مسؤولين بالتسجيل فى القوائم الانتخابية.
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