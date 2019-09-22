هواوي تصدم مستخدمي سلسلة هواتف "ميت 30"

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الأحد 22 سبتمبر 2019
أرشيفية
كتب
الخليج 365 - وكالات
بعد الكثير من التكهنات على مدار الأسابيع الماضية، تم التأكد من أن سلسلة هواتف "ميت 30" التي كشفت عنها شركة هواوي لن تكون محملة بتطبيق جوجل أندرويد، وهو قرار ناتج عن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وهذا يعني أن سلسلة هواتف "ميت 30" لن تحتوي على خدمات متجر "جوجل بلاي"، ولا تطبيقات جوجل الأخرى مثل البريد الإلكتروني "جيميل" أو خرائط جوجل أو يوتيوب.
و تراجعت هواوي عن قرارها الذي يتعلق بالسماح للمستخدمين بإلغاء تأمين أداة تحميل برنامج "محمل الإقلاع"، أو "لونتش لودر"، أو البرنامج الموكل بتحميل باقي أجزاء نظام التشغيل بعد نجاح اختبارات التشغيل الذاتي، في هواتفهم.
ففي السابق، كان على المستخدمين ملء نموذج طلب لإلغاء تأمين أداة تحميل "تحميل الإقلاع" الخاصة به، ولكن في شهر مايو من عام 2018 اختفى هذا النموذج، مما جعل من المستحيل تقريبا على مالكي الهواتف الذكية من هواوي تخصيص تطبيقات جانبية أو تثبيت أنظمة تشغيل محمولة بديلة مثل نظام التشغيل "لاينيج" Lineage OS مفتوح المصدر.
أما الآن، ونظرا لعدم توافر تطبيق متجر غوغل، المعروف باسم "غوغل بلاي"، على أحدث إصدارات هواوي، فقد عكست الشركة مسارها لتقديم المزيد من الوظائف والخدمات لعملائها، بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس".
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