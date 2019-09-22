فلسطيني ييتز سيدة مقدسية فقيرة عبر فيسبوك ويقع بقبضة الأمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، ملابسات جريمة ابتزاز مادي من خلال موقع (فيس بوك) تعرضت لها مواطنة من احدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة . وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان حصلت "رؤيا" على نسخة منه، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في ضواحي القدس، مفادها قيام شخص مجهول بمحادثتها عبر الفيس بوك انتحل صفة موظف في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بعد ان عرف حاجتها الماسة للعمل وانه وعدها بالتوظيف. وبالمقابل اخذ يقنعها بتحويل كروت وطنية وجوال وبالفعل قامت يتحويل الكروت الذي وصلت قيمتها الى 500 شيكل "مائة دينار أردني" على فترات، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل . وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وضبط الهواتف المستخدمة بعملية الابتزاز والتحرز عليها . اقرأ أيضاً : الشرطة تكشف جريمة ابتزاز اخلاقي لفلسطينية في الخليل وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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