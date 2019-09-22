رابع دولة خليجية تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

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ونقلت الصحيفة الكويتية، عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، تعليقا على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن إجماع خليجي على أن إيران تقف وراء اعتداءات أرامكو في السعودية ، بالقول: "هناك لجان تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا من المتسبب في هذا الاعتداء".

وكانت السعودية و الإمارات و البحرين أعلنوا الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وعن احتمال وصول قوات أمريكية إلى البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال قوات من بلاده إلى المنطقة، أكدت المصادر للصحيفة، أن "لا اتصالات بهذا الشأن، وغير وارد وصول قوات أمريكية إلى الكويت".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، أعلن السبت الماضي، أن الولايات المتحدة ستسرع بشحن معدات عسكرية إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدراتهما الدفاعية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هذا الأسبوع مع شركاء سعوديين على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية.

وبشأن احتمالية إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك إلى مصر المقررة الشهر المقبل، نظرا للأوضاع الراهنة هناك، أوضحت المصادر للصحيفة الكويتية أن "الزيارة لن تلغى وستجري وفق ما هو مقرر لها".