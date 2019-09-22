© AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT
وكانت السعودية و الإمارات و البحرين أعلنوا الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وعن احتمال وصول قوات أمريكية إلى البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال قوات من بلاده إلى المنطقة، أكدت المصادر للصحيفة، أن "لا اتصالات بهذا الشأن، وغير وارد وصول قوات أمريكية إلى الكويت".
وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، أعلن السبت الماضي، أن الولايات المتحدة ستسرع بشحن معدات عسكرية إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدراتهما الدفاعية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هذا الأسبوع مع شركاء سعوديين على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية.
وبشأن احتمالية إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك إلى مصر المقررة الشهر المقبل، نظرا للأوضاع الراهنة هناك، أوضحت المصادر للصحيفة الكويتية أن "الزيارة لن تلغى وستجري وفق ما هو مقرر لها".
كانت هذه تفاصيل خبر رابع دولة خليجية تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.