دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X2 يأتي قريباً بشاشة Super AMOLED ومستشعر مدمج في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر Realme القادم في 24 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Realme X2، وفي إعلان تشويقي جديد كشف عن تفاصيل أكثر حول الهاتف الذي ينطلق بشاشة Super AMOLED مع مستشعر UD في الشاشة.

في إعلان جديد نشر من Realme على موقع Weibo قدمت الشركة مزيد من التفاصيل حول هاتفها المرتقب Realme X2 الذي ينطلق بأبعاد 91.9% في الشاشة بالنسبة لإطار الهاتف.

وتؤكد شركة Realme في تفاصيل جديدة حول الهاتف على أن Realme X2 سيتميز بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة يأتي بآداء سريع يصل إلى 0.36 الثانية.

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وفي تسريبات سابقة كشفت Realme على أن معالج Snapdragon 730G يدعم هاتف Realme X2، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن VOOC Flash Charge 4.0 بتقنية الشحن السريع وقدرة 30W، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هاتف Realme X2 في الإعلان الرسمي خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme X2 يأتي قريباً بشاشة Super AMOLED ومستشعر مدمج في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.