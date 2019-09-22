200 شاحنة دعم لوجستي أمريكي لـ "ي ب ك" الإرهابي بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة محملة بمسلتزمات دعم لوجستي إلى المناطق التي يحتلها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي بسوريا.

ودخلت دفعة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة إلى التنظيم، من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، مساء السبت.

وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود، وصناديق مغلقة.

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وتواصل الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات إرسال مساعدات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى مناطق سيطرة "ي ب ك" الإرهابي شمال شرقي سوريا، بذريعة محاربة داعش.



ويوجد في سوريا حاليا نحو ألفي جندي أمريكي متوزعين على 18 قاعدة ونقطة عسكرية.

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