الكويت تؤكد ضرورة محافظة الجيش على جاهزيته فى ظل أوضاع المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم السبت، ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال تفقد الشيخ ناصر صباح الأحمد لكل من مركز عمليات القوة الجوية، وسلاح الدفاع الجوي.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

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وفي السياق ذاته، قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر بجولة تفقدية لبعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي بالمنطقة الشمالية؛ بهدف الاطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة، وتفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني، وأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الاحترازية.

وحث الفريق الركن الخضر في كلمة ألقاها خلال الجولة، الضباط وضباط الصف والأفراد في الجيش الكويتي، على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بمثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وحفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.