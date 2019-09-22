الان تتابع تفاعلية بدرجة كافية… إليك أفضل حيل «واتسآب» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

“واتسآب” هو واحد من أفضل تطبيقات المراسلة حتى الآن واعتمادا على نوع الاستخدام، يمكن للمرء تحقيق الاستفادة القصوى منه.

يحتوي التطبيق على بعض الميزات التي تجعل من تجربة المراسلة جديرة بالاهتمام وتفاعلية بدرجة كافية.

تخصيص الإشعارات

يمكن “واتسآب” مستخدميه من تلقي إشعارات مخصصة لجهات اتصال معينة، على سبيل المثال، يمكنك تحديد دردشات فردية أو جماعية على التطبيق من خلال النقر على ملف التعريف وتحديد خيار “الإشعارات المخصصة”.

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كما يمكن للمرء تغيير نغمة الإشعارات، والإطارات المنبثقة، والإضاءة، وإعدادات الاهتزاز وغيرها.

رؤية جهات الاتصال غير المعروفة

يمكن للمستخدم أيضا عرض أرقام جهات الاتصال غير المعروفة من خلال النقر على ملف التعريف والتحقق من التفاصيل. وفي المحادثات الجماعية، يمكنك الضغط لفترة طويلة وبعد ذلك سوف يظهر على الشاشة مربع دردشة حيث يمكنك بسهولة رؤية تفاصيل الاتصال.

التحقق بخطوتين

يعلم “واتسآب” أن الأمان مهم للغاية بالنسبة لمستخدمين، لذلك يوفر طريقة لضمان أمان المحادثات وتفاصيل الحساب.

ويمكن للمستخدمين تمكين التحقق بخطوتين على حساباتهم باستخدام إعدادات مثل البريد الإلكتروني، ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات.

تحرير مساحة التخزين

يقوم مستخدمو “واتسآب” بتخزين الكثير من البيانات على حساباتهم ويمكن أن تتيح ميزة تخزين بيانات التطبيق للمستخدمين التحقق من بياناتهم وإدارتها يدويا. يمكن للمستخدمين أيضًا معرفة مقدار البيانات التي تم تبادلها مع مستخدم معين من خلال استخدام هذه الميزة وحذف البيانات غير الضرورية.