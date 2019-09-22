شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإسلامى البريطانى: فقدنا الثقة فى قدرة الساسة على التصدى للعنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس الإسلامى البريطانى إنه "فقد الثقة" فى قدرة الساسة على التصدى للعنصرية، وذلك بعد بروز حالات جديدة للإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين الحاكم.

وحسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية السبت، رصدت تقارير نحو 20 حالة جديدة قام فيها أعضاء فى حزب المحافظين بمشاركة مواد مناوئة للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال النائب المحافظ سجاد كريم إنه تعرض لإيذاء فى إطار ما يُعرَف الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) على أيدى أعضاء بارزين فى حزب المحافظين بينهم وزير فى الحكومة الراهنة.

ودعا مقداد فيرسي، من المجلس الإسلامى البريطاني، إلى إجراء تحقيق مستقل، لكنه استدرك قائلا إنه "فى غياب اتخاذ أى رد فعل، وفى ظل حقيقة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تراجع عن إجراء تحقيق مستقل مكتفيا بتحقيق عادي، فإنه (مقداد) قد فقد الثقة فى قدرة الساسة على التصدى للعنصرية".