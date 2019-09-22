- 1/2
- 2/2
القاهرة - سبوتنيك. وقالت أنصار الله "عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 3 غارات على أبراج الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران.
© REUTERS / Ali Owidha
ونفذ طيران التحالف غارتين على مديرية همدان في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.
وكانت "أنصار الله" اتهمت على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، التحالف العربي بشن أكثر من 39 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ12 ساعة الماضية، عقب إعلان "أنصار الله" مبادرة سلام تتضمن إيقاف استهداف الأراضي السعودية، مقابل وقف الرياض عمليات التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... التحالف يقصف أبراج اتصالات لـ"أنصار الله" في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.