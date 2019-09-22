الإمارات: حملة «الإخوان» ضد مصر فشلت فشلاً ذريعاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس السبت، «إن منصات الإعلام الموجه والمدعوم، يقابله دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها».

وشدد على أن: «مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً»، مضيفاً: «الواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي، الممول خارجياً»، في إشارة إلى إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان قرقاش التقى، قبل 10 أيام، وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، وشدد على وجود «توافق تام في الرؤى» بين البلدين. ووصف العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بمصر بأنها في «أزهى حالاتها»، مضيفاً أن «مصر قلب العالم العربي».

يذكر أن أذرع جماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي دعت المصريين إلى النزول إلى الشوارع بعد مباراة كأس السوبر لكرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك مساء الجمعة. وإزاء الفشل الذريع الذي واجهته الدعوات الإخوانية لإخراج الجماهير إلى الشوارع، بعد فقدان الجماعة للشعبية والمصداقية، لجأت الجماعة عبر منصاتها الإعلامية وحساباتها التي تديرها بأسماء مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أسلوب الخداع والكذب والتضليل، بنشر صور وتسجيلات فيديو قديمة بزعم أنها توثق مظاهرات جماهيرية في عدد من المدن.

ولأن الواقع يدحض الأكاذيب والتضليل الإعلامي، فقد كانت الشوارع والميادين في القاهرة والإسكندرية والمدن الأخرى هادئة والحياة تسير بشكل طبيعي. وسخر الآلاف من حملة التضليل الإخوانية، وأكدوا أنه ليس هناك تعطيل لحركة المرور في المدن بسبب المظاهرات المزعومة، كما أكدوا أن الشوارع والميادين في القاهرة والإسكندرية والمدن الأخرى تخلو من أي انتشار لقوات الجيش والأمن.

وقد حاولت المنصات الإخوانية والحسابات على مواقع التواصل التي تديرها الجماعة الإرهابية اختلاق تفسير يتسق مع أكاذيبها المفضوحة، فزعمت أن هناك خلافات سياسية داخلية محتدمة بين مختلف الأجهزة الأمنية المصرية.

وكشف مقدم برامج تلفزيونية أن مجموعة صغيرة من الناس تجمعت بوسط القاهرة لتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور ذاتية (سيلفي) بالهواتف المحمولة قبل مغادرة الموقع، ورفع هذه الصور لاحقاً بزعم أنها مظاهرة في وسط العاصمة.

وكما هو موقفها العدائي الدائم للحكومة المصرية، وتأييدها المتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في موقعها الإلكتروني، أمس السبت، الحكومة المصرية إلى «أن تحمي حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وزعم مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الأمن المصري لجأت إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية، ولم تقدم المنظمة صورة واحدة أو تسجيلاً مصوراً يدعم اتهامها. (وكالات)