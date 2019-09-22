الظاهري والمطيري تعزفان «لحن الكلمات» في «مقهى النشر الإبداعي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”



استضافت فعاليات «مقهى النشر الإبداعي»، مساء أمس الأول، كلاًّ من الشاعرتين الإماراتيتين نجاة الظاهري وشيخة المطيري، في أمسية شعرية، ألقت خلالها الشاعرتان مختارات من قصائدهما، أخذتا فيها الجمهور إلى فضاءات الغزل، والمديح، وسيرة الأوطان. ألقت المطيري قصيدة «للحكاية بقية» ألفتها قبل نحو 10 سنوات قالت فيها:

تركت حكايتها على أعتاب ذاكرتي وغابت /‏ واستوقفت ركب البنفسج ها هنا بالضبط عند مداخل الحلم القديم /‏ كانت ترتب كل يوم دمعها، وتضيف ملح شقائها لطعامها، وحديثها، كم سافرت عشرين صمتاً في عيون المتعبين.

واختتمت المطيري بقصيدة شعبية قالت فيها:

ظبّت لي ساعة على توقيتك

تسمح لي أروح معك للشرقية

بلقاك عند الصحوة وبنتظرك

ناخذ قهوة كرك أو تركية

واسمعك في الدرب شعر رايق

ويا بخت من له شاعرة مطيرية

وقرأت الظاهري قصيدة عشق قالت فيها:

صباح العشق، صباح العشق عشقك ليس إلا /‏ مزيلاً عن طريق النور ظلا /‏ يصب العطر صباً فوق قلبي /‏ ليغسله من الغفوات غسلا /‏ يعلمه الأماني، قلت لعلي سألقى اليوم من أهواه علّا /‏ يعلمه اشتياقاً، يعلمه التصبر /‏ قل مراراً لبعض البعد كل الحب ظلّا

وتابعت الشاعرة لتحلق في فضاء الإيقاعات، ومن قصيدتها الثانية في وصف الصداقة قرأت:

اليوم قد جعلوه عيد صداقة /‏ فذكرت فيه فناء كل علاقة /‏ لم ألق منذ الصغر يداً إن أمسكت بيدي /‏ تطيل ومن يطيل علاقة /‏ في الليل وحدي وفي النهار وحيدة /‏ والعمر يقطع هكذا آفاقه.