الداخلية المصرية تعلن مقتل عنصر بالإخوان بتبادل لإطلاق النار شرقي القاهرة

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية عن بيان للداخلية أنه تمت "مداهمة وكر يتبع حركة حسم الإرهابية بمنطقة المطرية، ما أسفر عن مقتل الإخواني الإرهابي عمرو أحمد محمود أبو الحسن في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن".
© AFP 2019 / UKI GOULIAMAKI
كانت الداخلية المصرية قد أعلنت الأربعاء الماضي مصرع تسعة عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات في أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، شرق وجنوب القاهرة.
وتخوض قوات الأمن المصرية مواجهات مع الجماعات التكفيرية منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
ويتركز نشاط الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وعلى الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا لأكثر من ألف كيلومتر. وأسهم الوضع الأمني الهش في ليبيا في توفير الغطاء والدعم للجماعات الإرهابية على الحدود الغربية. ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الحدود.
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