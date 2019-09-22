"أنصار الله": طيران التحالف شن 39 غارة خلال 12 ساعة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "حصيلة اعتداء طيران العدوان على بلدنا في عدد من المحافظات اليمنية خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 39 غارة جوية".
© REUTERS / Ali Owidha
وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر"، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تحصينات لـ"أنصار الله" في شجع ومربع الحماد في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة.
وأوضح أن تلك التحصينات تستخدمها الجماعة كنقطة للتجمع وحشد التعزيزات وتخزين الأسلحة باعتبارها منطلقا لمهاجمة قوات الجيش في الصفراء.
وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء بصعدة.
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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