الهلال يستعيد صدارة دوري المحترفين بثلاثية في مرمى الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز أمام مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح إدواردو أهداف اللقاء للهلال عند الدقيقة 15 من ضربة مزدوجة، بعدما تلقى كرة عرضية من ياسر الشهراني الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 26 سجل إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه الهلال بعدما استغل الكرة المرتدة من فواز القرني وصوبها على يمينه.

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وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الوحيد للاتحاد عند الدقيقة 31، بعدما مر من دفاع الهلال وصوب الكرة على يمين عبدالله المعيوف حارس الزعيم.

وفي الشوط الثاني، سيطر نادي الاتحاد على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى المعيوف.

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر الوقت الأصلي سجل جيوفينكو الهدف الثالث للهلال من تصويبة قوية على يمين فواز القرني.